Неисправность реверса на Борском мосту вызвала километровые пробки

Фото:
На Борском мосту вышла из строя система дистанционного управления реверсивными светофорами. Из-за этого движение транспорта по мосту теперь временно регулируется вручную. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Сбой в работе реверса уже спровоцировал значительные заторы. По данным сервиса "Яндекс Карты", на подъезде к мосту со стороны Бора от улицы Колхозной образовалась пробка длиной около более пяти километров.
Не лучше ситуация и в Нижнем Новгороде. Здесь движение затруднено на улицах Сергея Акимова, Куйбышева и Пролетарской.
В управлении дорог призвали водителей соблюдать скоростной режим и следовать указаниям инспекторов на месте. Организация реверсивного движения в ручном режиме будет действовать до восстановления автоматической системы.
" Убедительно просим автомобилистов обращать внимание на указание сотрудников ГИБДД и соблюдать скоростной режим. Приносим извинения за неудобства", — добавили в ГУАДе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+