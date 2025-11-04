Неисправность реверса на Борском мосту вызвала километровые пробки Общество

Фото: "Яндекс Карты"

На Борском мосту вышла из строя система дистанционного управления реверсивными светофорами. Из-за этого движение транспорта по мосту теперь временно регулируется вручную. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.



Сбой в работе реверса уже спровоцировал значительные заторы. По данным сервиса "Яндекс Карты", на подъезде к мосту со стороны Бора от улицы Колхозной образовалась пробка длиной около более пяти километров.

Не лучше ситуация и в Нижнем Новгороде. Здесь движение затруднено на улицах Сергея Акимова, Куйбышева и Пролетарской.

В управлении дорог призвали водителей соблюдать скоростной режим и следовать указаниям инспекторов на месте. Организация реверсивного движения в ручном режиме будет действовать до восстановления автоматической системы.

" Убедительно просим автомобилистов обращать внимание на указание сотрудников ГИБДД и соблюдать скоростной режим. Приносим извинения за неудобства", — добавили в ГУАДе.