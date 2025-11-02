Проезд по набережной Гребного канала ограничат из-за строительных работ Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в районе Печерского парка с 4 по 20 ноября 2025 года будет введено временное ограничение движения транспорта по набережной Гребного канала.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. В этот период будет перекрыта одна полоса движения в сторону улицы Лысогорской. Несмотря на это, движение в обе стороны сохранится.

Водителей просят быть особенно внимательными при проезде через данный участок и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода частично перекроют из-за празднования Дня народного единства 3-4 ноября.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде с 22 октября частично ограничили проезд по улице Агрономической из-за ремонта трамвайных путей.