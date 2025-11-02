Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 ноября 2025 08:00Восемь молодых врачей пополнили штат НОКБ имени Семашко
02 ноября 2025 07:00Проезд по набережной Гребного канала ограничат из-за строительных работ
01 ноября 2025 19:01Дизайн-код еще одной центральной улицы обновили в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 18:13Новый автобусный маршрут из Березовой Поймы запустят с 14 ноября
01 ноября 2025 17:51Еще два дома изымут для муниципальных нужд в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 17:34Нижегородские парковки станут бесплатными в начале ноября
01 ноября 2025 17:17Автобусный маршрут №5 изменят в Нижнем Новгороде с 5 ноября
01 ноября 2025 17:11Проекты студентов ННГАСУ воплотят в трех общественных пространствах региона
01 ноября 2025 16:35Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются
01 ноября 2025 16:23Конопацкий назначен проректором ННГАСУ
Общество

Проезд по набережной Гребного канала ограничат из-за строительных работ

02 ноября 2025 07:00 Общество
Проезд по набережной Гребного канала ограничат из-за строительных работ

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в районе Печерского парка с 4 по 20 ноября 2025 года будет введено временное ограничение движения транспорта по набережной Гребного канала.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. В этот период будет перекрыта одна полоса движения в сторону улицы Лысогорской. Несмотря на это, движение в обе стороны сохранится.

Водителей просят быть особенно внимательными при проезде через данный участок и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода частично перекроют из-за празднования Дня народного единства 3-4 ноября.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде с 22 октября частично ограничили проезд по улице Агрономической из-за ремонта трамвайных путей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал Нижегородский район Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
21 октября 2025 15:24Грузовикам ограничат въезд в центр Нижнего Новгорода
18 октября 2025 09:07Часть Большой Печерской перекрыли для переустройства инженерных сетей
17 сентября 2025 19:00Движение на Зеленском съезде ограничат из-за строительства трамвайных путей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных