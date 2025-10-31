Движение по Ивановскому съезду и площади Народного единства временно ограничат Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 00:01 до 10:00 31 октября вводятся временные ограничения движения на Ивановском съезде и площади Народного единства на участке от Зеленского съезда до переулка Кожевенный в связи с проведением мероприятия. Объезд будет организован по прилегающим улицам, сообщили в городском дептрансе.

Водителям рекомендуется заранее переставить автомобили за пределы зоны ограничений. Транспортные средства, оставленные в пределах действия временных мер, подлежат принудительному перемещению. Сведения о перемещенных автомобилях можно уточнить в справочной службе по телефону 417-17-07.

Специалисты призывают участников движения соблюдать повышенную осторожность и руководствоваться указаниями дорожных знаков.

Где, когда и какие улицы перекроют из-за празднования Дня народного единства в областном центре мы рассказывали тут.

Также сообщалось, что 4 ноября на территории Нижегородского кремля будут введены временные ограничения на вход.

Кроме того, из-за праздника изменится график работы канатной дороги.