Движение по Ивановскому съезду и площади Народного единства временно ограничат

В Нижнем Новгороде с 00:01 до 10:00 31 октября вводятся временные ограничения движения на Ивановском съезде и площади Народного единства на участке от Зеленского съезда до переулка Кожевенный в связи с проведением мероприятия. Объезд будет организован по прилегающим улицам, сообщили в городском дептрансе.
Водителям рекомендуется заранее переставить автомобили за пределы зоны ограничений. Транспортные средства, оставленные в пределах действия временных мер, подлежат принудительному перемещению. Сведения о перемещенных автомобилях можно уточнить в справочной службе по телефону 417-17-07.
Специалисты призывают участников движения соблюдать повышенную осторожность и руководствоваться указаниями дорожных знаков.
Где, когда и какие улицы перекроют из-за празднования Дня народного единства в областном центре мы рассказывали тут.
Также сообщалось, что 4 ноября на территории Нижегородского кремля будут введены временные ограничения на вход.
Кроме того, из-за праздника изменится график работы канатной дороги.
