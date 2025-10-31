Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2025 07:00Движение по Ивановскому съезду и площади Народного единства временно ограничат
30 октября 2025 17:36Водоканал Ворсмы наказали за игнорирование экологических предписаний
30 октября 2025 17:00Суд приостановил работу нижегородской шашлычной из-за антисанитарии
30 октября 2025 16:49Карантин ввели в 9 школах и 56 детсадах Нижегородской области
30 октября 2025 16:33Автоэксперт разъяснил, что делать в случае письма с требованием доплаты утильсбора
30 октября 2025 15:57Водителям скорой в Нижнем Новгороде выплатили сверхурочные после проверки
30 октября 2025 15:39Институт общественных помощников развивают в Нижегородской области
30 октября 2025 15:37Внутренний туризм растет – необычные места страны посетили несколько миллионов клиентов Билайна
30 октября 2025 15:35Четыре новых медиакласса открыли в школах Нижегородской области
30 октября 2025 14:59Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за празднования Дня народного единства
Общество

Движение по Ивановскому съезду и площади Народного единства временно ограничат

31 октября 2025 07:00 Общество
Движение по Ивановскому съезду и площади Народного единства временно ограничат

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде с 00:01 до 10:00 31 октября вводятся временные ограничения движения на Ивановском съезде и площади Народного единства на участке от Зеленского съезда до переулка Кожевенный в связи с проведением мероприятия. Объезд будет организован по прилегающим улицам, сообщили в городском дептрансе.

Водителям рекомендуется заранее переставить автомобили за пределы зоны ограничений. Транспортные средства, оставленные в пределах действия временных мер, подлежат принудительному перемещению. Сведения о перемещенных автомобилях можно уточнить в справочной службе по телефону 417-17-07.

Специалисты призывают участников движения соблюдать повышенную осторожность и руководствоваться указаниями дорожных знаков.

Где, когда и какие улицы перекроют из-за празднования Дня народного единства в областном центре мы рассказывали тут.

Также сообщалось, что 4 ноября на территории Нижегородского кремля будут введены временные ограничения на вход.

Кроме того, из-за праздника изменится график работы канатной дороги.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День народного единства Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 10:44Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде
29 октября 2025 10:39Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 09:14Крестный ход в честь Казанской иконы пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 07:00Нижегородцам рассказали, как будут работать поликлиники в начале ноября
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных