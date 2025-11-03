Газель вспыхнула на парковке на улице Шлиссельбургской в Нижнем Новгороде

Фото:
В Ленинском районе Нижнего Новгорода на улице Шлиссельбургской произошел пожар, в результате которого вспыхнула Газель, припаркованная на стоянке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров. В результате полностью сгорели две Газели, а также повреждены три легковых автомобиля, находившиеся рядом.
В тушении пожара участвовали 18 специалистов чрезвычайного ведомства.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность систем или механизмов автомобиля.
Ранее сообщалось, что в деревне Болотникова в Вачском районе в пожаре заживо сгорели два человека.
