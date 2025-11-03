Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Последние новости рубрики Происшествия
03 ноября 2025 14:38Газель вспыхнула на парковке на улице Шлиссельбургской в Нижнем Новгороде
03 ноября 2025 13:20Жителя Ивановской области осудят за смерть пешехода в Нижнем Новгороде
03 ноября 2025 10:26Полицейские задержали жителя Нижнего Новгорода с наркотиками в лесополосе
02 ноября 2025 16:10Пожилая нижегородка отдала мошенникам золотые слитки на пять млн рублей
02 ноября 2025 14:58Мотоциклист без прав сбил трех школьниц в Кстове
02 ноября 2025 13:06Два человека заживо сгорели в ночном пожаре в Нижегородской области
02 ноября 2025 11:00Мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде, заключили под стражу
02 ноября 2025 10:19Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в нижегородском аэропорту
01 ноября 2025 19:30Нижегородка хотела подзаработать в декрете, но в итоге лишилась 2,5 млн рублей
01 ноября 2025 17:07Уголовное дело из-за 12 000 тонн мусора завели в Нижегородской области
Происшествия

Газель вспыхнула на парковке на улице Шлиссельбургской в Нижнем Новгороде

03 ноября 2025 14:38 Происшествия
Газель вспыхнула на парковке на улице Шлиссельбургской в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода на улице Шлиссельбургской произошел пожар, в результате которого вспыхнула Газель, припаркованная на стоянке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров. В результате полностью сгорели две Газели, а также повреждены три легковых автомобиля, находившиеся рядом.

В тушении пожара участвовали 18 специалистов чрезвычайного ведомства.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность систем или механизмов автомобиля.

Ранее сообщалось, что в деревне Болотникова в Вачском районе в пожаре заживо сгорели два человека. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

