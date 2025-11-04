Самокат спровоцировал пожар в квартире на улице Терешковой в Дзержинске

Фото:
В Дзержинске произошел пожар в жилом доме — возгорание началось в одной из квартир на улице Терешковой. По информации МЧС России, причиной инцидента стало неисправное электрооборудование, связанное с самокатом.
Площадь пожара составила около 2 квадратных метров. На месте происшествия работали 18 сотрудников МЧС, которые ликвидировали огонь и эвакуировали из подъезда троих жильцов.
К счастью, обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за конструктивных недостатков и нарушений при изготовлении элементов электросамоката.
Ранее сообщалось, что в июле новый электросамокат устроил пожар в жилом доме в Сормове.
