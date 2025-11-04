Самокат спровоцировал пожар в квартире на улице Терешковой в Дзержинске Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Дзержинске произошел пожар в жилом доме — возгорание началось в одной из квартир на улице Терешковой. По информации МЧС России, причиной инцидента стало неисправное электрооборудование, связанное с самокатом.

Площадь пожара составила около 2 квадратных метров. На месте происшествия работали 18 сотрудников МЧС, которые ликвидировали огонь и эвакуировали из подъезда троих жильцов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за конструктивных недостатков и нарушений при изготовлении элементов электросамоката.

Ранее сообщалось, что в июле новый электросамокат устроил пожар в жилом доме в Сормове.