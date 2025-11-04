Мужчина утонул в пруду Толстик в Сергаче Происшествия

В пруду Толстик в Сергаче Нижегородской области утонул мужчина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По его данным, сотрудники аварийно-спасательной службы регионального управления по делам ГО, ЧС и ПБ извлекли из воды тело 45-летнего мужчины.

Обстоятельства случившегося выясняют компетентные органы. Причины гибели устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Оке недалеко от Нижнего Новгорода обнаружено тело утонувшего мужчины.