План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту

Нижегородский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений из-за угрозы атаки БПЛА.
По данным Росавиации, на запасной аэродром в период действия ограничений на прием и отправление рейсов ушел один самолет.
Напомним, ограничения были введены в третьем часу ночи 4 ноября.
Сообщалось, что за прошедшую ночь в Нижегородской области были сбиты 20 вражеских беспилотников.
