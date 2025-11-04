План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту Общество

Нижегородский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений из-за угрозы атаки БПЛА.

По данным Росавиации, на запасной аэродром в период действия ограничений на прием и отправление рейсов ушел один самолет.

Напомним, ограничения были введены в третьем часу ночи 4 ноября.

Сообщалось, что за прошедшую ночь в Нижегородской области были сбиты 20 вражеских беспилотников.