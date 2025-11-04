Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту

04 ноября 2025 10:25 Общество
План Ковер отменили в нижегородском аэропорту

Нижегородский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений из-за угрозы атаки БПЛА. 

По данным Росавиации, на запасной аэродром в период действия ограничений на прием и отправление рейсов ушел один самолет. 

Напомним, ограничения были введены в третьем часу ночи 4 ноября. 

Сообщалось, что за прошедшую ночь в Нижегородской области были сбиты 20 вражеских беспилотников. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных