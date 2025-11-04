Мэппинг-шоу покажут на башне Нижегородского кремля в День народного единства Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

4 ноября фасад Дмитриевской башни Нижегородского кремля украсит яркая видеопроекция (0+), подготовленная к празднику. Показ представляет собой цикл из четырех эпизодов, которые будут непрерывно сменять друг друга и вместе раскрывать ключевую идею праздника — солидарность, сплоченность, духовное единство, братство и дружбу народов России.

В открывающей сцене на стенах башни развернется государственный флаг. Его цвета и символика будут ассоциироваться с миром, чистотой, благородством, верностью, честностью, правдой, смелостью, отвагой и великодушием - тем, что объединяет триколор в восприятии граждан как один из главных знаков страны.

На фоне плавного движения полотнища проявится золотой герб, подчеркивающий величие и мощь государства. Световые блики пройдут по рельефу, создавая эффект торжественного сияния.

Далее действие перенесет зрителя к духовным истокам. На фасаде появится икона Казанской Божьей Матери, окруженная золотым орнаментом. Мягкое свечение высветит лики Богородицы и Младенца, формируя атмосферу тепла и объемного света. Затем на иконе проступит оклад с мерцанием драгоценных камней как символ небесной славы и духовного богатства России, а сами образы получат серебряное убранство.

Следующий эпизод объединит историческую память, веру и народное единение. На стене из света вырастут памятник Минину и Пожарскому и Покровский собор, а на заднем плане вновь развернется российский триколор. Элементы композиции будут проявляться последовательно, словно возникая из светового потока, акцентируя героизм и силу духа народа.

Финалом станет торжественное поздравление. Перед зрителями появится ветвь рябины как знак памяти и стойкости. За ней откроется небесный простор - образ мира, свободы и общероссийского единства. Буквы поздравления возникнут постепенно, будто выходя из глубины фона, а гроздья рябины мягко закачаются на ветру. Завершит композицию вновь возникший флаг России, после чего цикл вернется к первой сцене.

Увидеть шоу можно будет с 19:00 4 ноября до 02:00 5 ноября.

Сообщалось, что нижегородская телебашня зажжет праздничную подсветку в День народного единства.