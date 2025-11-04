Нижегородская телебашня зажжет праздничную подсветку в День народного единства Общество

Фото: пресс-служба филиала РТРС

4 ноября филиал РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр" включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в Нижнем Новгороде. Иллюминация будет работать с 18:00 до 22:00.

В знак государственного праздника сооружение засветится цветами российского триколора. На гранях башни появится узнаваемый силуэт памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, организаторам народного ополчения, сформированного в Нижнем Новгороде.

На световом панно также отобразится изображение Дмитриевской башни Нижегородского кремля, а на медиафасаде будет идти бегущая строка: "4 ноября – День народного единства".

Напомним, что в честь праздника подготовлена большая программа мероприятий (0+). Ознакомиться с ней можно тут.

Также нижегородцы могут написать большой этнографический диктант (6+), который в этом году под девизом: "Народов много — страна одна!".