Два новых светофора установили около Ледовой арены на Стрелке Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Два современных светофорных объекта установлены рядом со строящейся Ледовой ареной на Стрелке по распоряжению мэра Юрия Шалабаева. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Согласно информации, комплексы рассчитаны на интенсивный пешеходный поток. Регулирование настроено так, чтобы обеспечивать приоритет движения пешеходов над автомобилями, за счет увеличенной пешеходной фазы. Сейчас светофоры уже переведены в штатный режим работы. До 5 ноября планируется демонтировать нерегулируемый пешеходный переход и восстановить благоустройство на прилегающей территории.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что на установку этих светофоров направили 11 млн рублей.

Сообщалось также, что до конца 2025 года в столице Приволжья модернизируют 10 светофоров.