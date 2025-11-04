Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Два новых светофора установили около Ледовой арены на Стрелке

04 ноября 2025 12:19 Общество
Два новых светофора установили около Ледовой арены на Стрелке

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Два современных светофорных объекта установлены рядом со строящейся Ледовой ареной на Стрелке по распоряжению мэра Юрия Шалабаева. Об этом сообщили в городском дептрансе. 

Согласно информации, комплексы рассчитаны на интенсивный пешеходный поток. Регулирование настроено так, чтобы обеспечивать приоритет движения пешеходов над автомобилями, за счет увеличенной пешеходной фазы. Сейчас светофоры уже переведены в штатный режим работы. До 5 ноября планируется демонтировать нерегулируемый пешеходный переход и восстановить благоустройство на прилегающей территории.

Ранее НИА "Нижний Новгород" выяснило, что на установку этих светофоров направили 11 млн рублей. 

Сообщалось также, что до конца 2025 года в столице Приволжья модернизируют 10 светофоров. 

