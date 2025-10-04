Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Мэрия направит 11 млн рублей на установку светофоров у Ледового дворца

Мэрия направит 11 млн рублей на установку светофоров у Ледового дворца

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируют установить два новых светофора вблизи Ледового дворца. Соответствующий проект контракта размещён на официальном портале государственных закупок.

Один из светофорных объектов появится на улице Стрелка, 11, то есть непосредственно рядом с Ледовым дворцом. Второй будет установлен на улице Бетанкура, в районе пешеходного перехода, соединяющего торговый центр и стадион.

Финансирование проекта осуществляет департамент экономического развития и инвестиций администрации города. На реализацию инициативы предусмотрено 11,3 млн рублей.

Согласно документации, монтаж обоих светофоров планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее НИА "Нижний Новгород" опубликовало новые фото Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. На начало октября готовность объекта составляла 96%.

Также сообщалось, что до конца 2025 года в Нижнем Новгороде планируют модернизировать еще 10 светофоров.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных