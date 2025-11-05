Густой туман в Москве вынудил самолет из Петербурга сесть в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, был вынужден изменить маршрут из-за неблагоприятной погоды в столичном регионе.

Как сообщает 78.ru, лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево в 07:30. Однако плотный туман, окутавший Москву, не позволил экипажу безопасно совершить посадку.

В связи с этим воздушное судно направили на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, где оно успешно приземлилось.

Накануне в Москве был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

По последним данным, сейчас аэропорты столичного авиационного узла работают в штатном режиме.