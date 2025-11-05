Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Густой туман в Москве вынудил самолет из Петербурга сесть в Нижнем Новгороде

05 ноября 2025 10:49 Общество
Густой туман в Москве вынудил самолет из Петербурга сесть в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, был вынужден изменить маршрут из-за неблагоприятной погоды в столичном регионе.

Как сообщает 78.ru, лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево в 07:30. Однако плотный туман, окутавший Москву, не позволил экипажу безопасно совершить посадку.

В связи с этим воздушное судно направили на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, где оно успешно приземлилось.

Накануне в Москве был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. 

По последним данным, сейчас аэропорты столичного авиационного узла работают в штатном режиме. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

