Общество

Глеб Никитин резко высказался о мусорном инциденте с большегрузом на Бору

02 ноября 2025 09:41 Общество
Глеб Никитин резко высказался о мусорном инциденте с большегрузом на Бору

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин резко отреагировал на случай несанкционированного выброса крупногабаритного мусора в городе Бор. Он назвал подобные поступки проявлением безответственности и пообещал, что к таким действиям будут применяться жесткие меры.

"Всех нас с детства учат, что нужно бережно относиться к природе, поддерживать порядок и чистоту в доме, быть ответственными за свои действия, уважать окружающих. Казалось бы, этих простых истин должен придерживаться каждый. Но к сожалению и изумлению, мы часто замечаем, что зрелые люди, которые уже воспитывают собственных детей, не понимают элементарных вещей и ведут себя по-свински", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, инцидент произошел утром 26 октября на улице Лихачева. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как двое мужчин на спецтехнике выгрузили отходы прямо на площадку для сбора мусора, а затем уехали. Виновных удалось оперативно установить благодаря записям с камер. Водитель признал свою вину, а работодатель принес официальные извинения и выразил готовность компенсировать ущерб. В частности, компания предложила помощь в уборке и вывозе отходов. Сам нарушитель собрал выброшенный мусор и вывез его на полигон.

Глава региона отметил, что подобное поведение недопустимо и требует строгих мер. Власти намерены пресекать подобные случаи и привлекать виновных к административной ответственности.

"Если родители и школа не справились с тем, чтобы привить элементарную культуру, то мы поможем. Наша область и города - наш общий дом. В нем должно быть чисто и уютно. Нормальные люди это понимают и так. А кто не понимает по-хорошему - тот поймёт по-плохому. Будем штрафовать и привлекать к ответственности", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч тонн мусора были размещены за пределами полигона ТКО, что привело к загрязнению 1,6 га земли и ущербу свыше 400 млн рублей в Шатковском районе.

Глеб Никитин Мусор Экология
