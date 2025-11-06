Четыре машины сгорели в Верхних Печерах

Фото:
Накануне вечером на улице Касьянова в Нижнем Новгороде загорелся припаркованный легковой автомобиль. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Пламя распространилось на площади около 10 квадратных метров и повредило в общей сложности четыре транспортных средства.
К месту происшествия прибыли пожарные расчеты: две единицы техники и восемь сотрудников МЧС России. Благодаря их действиям возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля.
Ранее в Нижнем Новгороде на улице Шлиссельбургской вспыхнула "Газель", припаркованная на стоянке. Повреждения от огня получили еще 4 автомобиля.
