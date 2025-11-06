Центр экотуризма открылся на берегу Тосканки в Ворсме Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

На берегу озера Тосканка в Ворсме открылся Центр экологического туризма, сообщает портал archi.ru.

Проект реализовало архитектурное бюро "ДА". Архитекторы стремились создать инфраструктуру, которая бы органично вписалась в природный ландшафт и подчеркнула уникальность территории.

Озеро Тосканка признано памятником природы регионального значения. Его карстовое происхождение, насыщенный голубой цвет воды и редкий гидрологический режим делают водоем особенно привлекательным среди любителей дайвинга, сапбординга и водных прогулок на байдарках.

Работа над территорией началась еще в 2021 году в рамках проекта "Земля, украшенная водой", поддержанного федеральным грантом "Малые города и исторические поселения". В ходе благоустройства были оборудованы пешеходные и велосипедные маршруты, смотровые площадки, а также дренажная система, устроенная с минимальным вмешательством в природный рельеф.

Центральным элементом новой инфраструктуры стал павильон Центра экотуризма площадью 750 квадратных метров. Он построен на винтовых сваях и сочетает технологии сборно-разборной конструкции и SIP-панелей.

На территории обустроены спуски к воде, павильоны сап-центра и домики глэмпинга. В дальнейшем здесь планируют построить орнитологическую вышку, SPA-зону, детские игровые площадки и экотропу, которая пройдет через лес и вдоль берега озера. Возведение капитальных строений не планируется.

Ранее сообщалось, что на дне озера Тосканка нашли деревянный мост и пещеры.

Напомним также, что в Нижегородской области продолжается реализация проекта "Земля для туризма".