Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 октября 2025 17:49Доброволец СВО: "Вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой"
13 октября 2025 17:41Останки 44 человек перезахоронят в Дзержинске
13 октября 2025 17:18Турпоток в Нижний Новгород вырастет минимум на 10% в 2025 году
13 октября 2025 17:13Нижегородские волонтеры отправили еще одну партию гумпомощи для участников СВО и жителей Курской области
13 октября 2025 17:00Еще две "дачные" электрички отменят в Нижегородской области
13 октября 2025 16:15Болларды с распознаванием автомобильных номеров появились на Кожевенной
13 октября 2025 15:34Рост заболеваемости ветряной оспой отмечается в Нижегородской области
13 октября 2025 15:01Более 840 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года
13 октября 2025 14:30Новая велодорожка появилась на виадуке на проспекте Ленина
13 октября 2025 13:49Нижегородские школьники представят регион на III Всероссийском экофоруме
Общество

Турпоток в Нижний Новгород вырастет минимум на 10% в 2025 году

13 октября 2025 17:18 Общество
Турпоток в Нижний Новгород вырастет минимум на 10% в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Туристический поток в Нижний Новгород по итогам 2025 года вырастет как минимум на 10%. Об этом сообщил директор департамента туризма и внешних связей мэрии Александр Симагин на заседании постоянной комиссии городской думы по экономике 13 октября. 

По его словам, за последние пять лет город демонстрирует устойчивое увеличение числа туристов.

"В 2024 году мы практически достигли отметки в два миллиона человек, в 2025 году ожидаем прирост не менее чем на 10%", — отметил Симагин.

Чиновник подчеркнул, что Нижний Новгород располагает развитой туристической инфраструктурой, историческими достопримечательностями и объектами культурного наследия. А развитие туризма стало результатом планомерной и целенаправленной работы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запустили новый чат-бот для туристов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Туризм
Поделиться:
Новости по теме
03 октября 2025 13:43В Нижнем Новгороде появился туристический маршрут с талисманами региона
30 сентября 2025 15:35Нижегородская область вошла в тройку лидеров по туризму в ПФО
17 сентября 2025 16:12Более 407 тысяч пассажиров воспользовались нижегородским фуникулером
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных