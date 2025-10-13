Турпоток в Нижний Новгород вырастет минимум на 10% в 2025 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Туристический поток в Нижний Новгород по итогам 2025 года вырастет как минимум на 10%. Об этом сообщил директор департамента туризма и внешних связей мэрии Александр Симагин на заседании постоянной комиссии городской думы по экономике 13 октября.

По его словам, за последние пять лет город демонстрирует устойчивое увеличение числа туристов.

"В 2024 году мы практически достигли отметки в два миллиона человек, в 2025 году ожидаем прирост не менее чем на 10%", — отметил Симагин.

Чиновник подчеркнул, что Нижний Новгород располагает развитой туристической инфраструктурой, историческими достопримечательностями и объектами культурного наследия. А развитие туризма стало результатом планомерной и целенаправленной работы.

