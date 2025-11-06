Жилой дом и гаражи могут снести ради дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: сайт стратегии развития Нижегородской области (архив)

В Нижнем Новгороде в рамках строительства дублера проспекта Ленина планируют снести многоквартирный дом, частный гараж, железнодорожные пути и ряд нежилых зданий. Соответствующие изменения закреплены в проекте планировки и межевания территории, утвержденном приказом министерства градостроительной деятельности Нижегородской области.

Под снос пойдет жилой дом №104 на улице Интернациональной. Для этого будет сформирован земельный участок площадью 658 кв. метров. Также предусмотрено образование участка под домом №102 на той же улице, площадью 617 кв. метров, однако он в перечень объектов на снос не включен.

Среди других объектов, подлежащих изъятию — гараж на улице Интернациональной, 96 и железнодорожные пути (на участке от станции Горький-Московский до 2 км ПК-7).

В список также вошли объекты, находящиеся в муниципальной и государственной собственности: кирпичный гараж и котельная, трансформаторный пункт, нежилое здание, боксы для ремонта дорожно-строительной техники (три единицы), металлический ангар и ряд нежилых строений.

Большинство этих объектов расположены на улице Воротынской, 2 в Ленинском районе.

Кроме того, снос затронет берегоукрепительные сооружения на левом берегу Оки — от метромоста (в районе гостиницы "Центральная") до Молитовского моста. Общая протяженность участка составляет от 1,7 до 4,6 км по судовому ходу от устья реки.

Напомним, что строительство дублера проспекта Ленина разделено на три этапа:

первый этап — участок длиной 1,6 км от улицы Интернациональной до Молитовского моста;

второй этап — 1,85 км с транспортной развязкой на Молитовском мосту и Комсомольской площади;

третий этап — 1,4 км от улицы Советской до Интернациональной с выходом на развязку с улицей Советской и метромостом.

Также в рамках проекта предусмотрено укрепление левого берега Оки на участке длиной 3,4 км между Канавинским и Молитовским мостами. Проект реализуется в рамках частной концессионной инициативы от компании ООО "ДЛ Плюс", которая отвечает за проектирование, строительство и эксплуатацию новой магистрали.

Завершить строительство дублера планируется к 2029 году.

Ранее сообщалось, что с 2 по 4 декабря трассу Р-158 будут перекрывать по ночам из-за строительства дублера проспекта Гагарина.