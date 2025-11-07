Подрядчика оштрафовали за нарушения при строительстве на детской железной дороге Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Подрядчика оштрафовали за нарушения при проведении строительных работ на станции Родина Детской железной дороги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По ее данным, проверка показала, что подрядная организация, выполнявшая работы по заказу Горьковской дирекции по капитальному строительству (структурного подразделения ОАО "РЖД"), допустила отступления от проектной документации и требований техники безопасности.

Такие нарушения могли привести к аварийным ситуациям и создать угрозу жизни и здоровью работников.

По итогам проверки материалы были направлены в Госстройнадзор. В результате должностное лицо подрядчика привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. По требованию прокуратуры выявленные нарушения устранены.

Отметим, что в этом году детской железной дороге в Нижнем Новгороде исполняется 86 лет — движение по ней было открыто в ноябре 1939 года.