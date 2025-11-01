Автобусный маршрут №5 изменят в Нижнем Новгороде с 5 ноября

Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

01 ноября 2025 17:17 Общество
Маршрут автобуса №5 изменят в Нижнем Новгороде с 5 ноября, сообщили в ЦРТС региона. 

Согласно информации, корректировка связана с прекращением работы маршрута №42 с 1 ноября.

С 5 ноября автобусы №5 в сторону площади Горького будут ездить, как и прежде. Однако в обратном направлении их путь изменится. Они будут курсировать через улицы Ильинскую, Нижегородскую и Гоголя на Похвалинский съезд, а далее - по старому маршруту.

Ранее сообщалось, что с 1 января в Нижнем Новгороде запустят новые и изменят несколько существующих маршрутов. 

