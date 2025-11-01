Новый автобусный маршрут из Березовой Поймы запустят с 14 ноября

С 14 ноября в Нижнем Новгороде начнет работу новый единый межмуниципальный автобусный маршрут №122. Об этом сообщили в ЦРТС.
По его данным, новый маршрут вводится вместо прежнего №210 "Березовая пойма – ТПУ Канавинский". Он свяжет жилой район Березовая пойма с Орловскими двориками и станцией "Варя".
"Перевозка по всему маршруту будет осуществляться одним автобусом по городским тарифам", - отметили представители Центра развития транспортных систем региона.
Фото: ЦРТС
После начала работы маршрута у жителей Березовой Поймы отпадет необходимость пересадки в Орловских двориках, сказали в ЦРТС.
Ранее сообщалось, что с 5 ноября изменится маршрут №5. Нововведения в сети общественного транспорта ждут нижегородцев и в начале 2026 года. Ознакомиться с ними можно по ссылке.
