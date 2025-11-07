Движение на участке улицы Пролетарской ограничат до 31 декабря

Фото:
В Нижнем Новгороде на улице Пролетарской в районе дома № 6 вводятся временные ограничения для автомобилистов. С 8:00 8 ноября и до 23:59 31 декабря здесь будут проводиться работы по ремонту инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В связи с ремонтными работами участок дороги будет заужен, однако движение транспорта в обоих направлениях останется открытым. Полного перекрытия не планируется.
Автомобилистам рекомендуют заранее изучить схему движения, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные в зоне работ.
Напомним, что проезд по набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде ограничено из-за строительных работ.
Ранее сообщалось, что часть Большой Печерской в Нижнем Новгороде перекрыли из-за ремонта инженерных сетей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+