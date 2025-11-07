Движение на участке улицы Пролетарской ограничат до 31 декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Пролетарской в районе дома № 6 вводятся временные ограничения для автомобилистов. С 8:00 8 ноября и до 23:59 31 декабря здесь будут проводиться работы по ремонту инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с ремонтными работами участок дороги будет заужен, однако движение транспорта в обоих направлениях останется открытым. Полного перекрытия не планируется.

Автомобилистам рекомендуют заранее изучить схему движения, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки, установленные в зоне работ.

Напомним, что проезд по набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде ограничено из-за строительных работ.

Ранее сообщалось, что часть Большой Печерской в Нижнем Новгороде перекрыли из-за ремонта инженерных сетей.