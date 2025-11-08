Подростка на электросамокате сбили у нижегородского ТЦ Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Вечером 7 ноября в Нижнем Новгороде на парковке у торгового центра произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По данным регионального управления ГИБДД, авария случилась около 18:15 на площади Советской. 35-летний мужчина за рулем автомобиля Kia Sorento наехал на 13-летнего подростка, который ехал на электросамокате. Мальчик получил травмы и был доставлен в детскую областную больницу.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место уже через четыре минуты после происшествия. Сейчас по факту аварии проводится административное расследование.

Напомним, Нижегородская область заняла четвертое место в России по числу ДТП с СИМ.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки насмерть задавил лежащего на земле пешехода в Нижнем Новгороде.