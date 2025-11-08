Тело мужчины достали из Волги в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде в акватории реки Волга произошло происшествие на воде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, специалисты аварийно-спасательной службы МКУ "Управление по делам ГО, ЧС и ПБ г. Нижнего Новгорода" обнаружили и извлекли из воды тело погибшего мужчины. Личность утонувшего пока не установлена.

В настоящее время на месте работают следственные органы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

