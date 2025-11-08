Тело мужчины достали из Волги в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в акватории реки Волга произошло происшествие на воде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, специалисты аварийно-спасательной службы МКУ "Управление по делам ГО, ЧС и ПБ г. Нижнего Новгорода" обнаружили и извлекли из воды тело погибшего мужчины. Личность утонувшего пока не установлена.
В настоящее время на месте работают следственные органы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что нижегородец утонул в пруду Толстик в Сергаче.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+