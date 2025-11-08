Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Последние новости рубрики Происшествия
08 ноября 2025 15:41Тело мужчины достали из Волги в Нижнем Новгороде
08 ноября 2025 14:20Подростка на электросамокате сбили у нижегородского ТЦ
08 ноября 2025 13:10Бастрыкин заинтересовался незаконной свалкой в Кстове
08 ноября 2025 11:48Лежащего на дороге мужчину насмерть задавила иномарка в Нижнем Новгороде
07 ноября 2025 20:00Подрядчика оштрафовали за нарушения при строительстве на детской железной дороге
07 ноября 2025 19:40Двух мужчин задержали в Дзержинске при попытке сбыть наркотики
07 ноября 2025 16:44Пожилую нижегородку сбили на переходе в Московском районе: женщина в больнице
07 ноября 2025 15:07Нижегородцев предупредили о фейковых сайтах ГИБДД
07 ноября 2025 14:23Убившего двух лосей балахнинца осудят в Нижегородской области
07 ноября 2025 12:38Подрядчика уличили в миллионном мошенничестве на ремонте крыши в Сормове
Происшествия

Тело мужчины достали из Волги в Нижнем Новгороде

08 ноября 2025 15:41 Происшествия
Тело мужчины достали из Волги в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в акватории реки Волга произошло происшествие на воде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, специалисты аварийно-спасательной службы МКУ "Управление по делам ГО, ЧС и ПБ г. Нижнего Новгорода" обнаружили и извлекли из воды тело погибшего мужчины. Личность утонувшего пока не установлена.

В настоящее время на месте работают следственные органы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что нижегородец утонул в пруду Толстик в Сергаче.

Ранее сообщалось, что нижегородец утонул в пруду Толстик в Сергаче.

МЧС Смертность Утонувшие
