Общество

Водоотведение в Новинках и Ольгине начнут строить до конца года

09 октября 2025 16:30 Общество
Водоотведение в Новинках и Ольгине начнут строить до конца года

Фото: Мария Орлова

Масштабное строительство новых систем водоотведения в районах Ольгино и Новинки начнется в четвертом квартале 2025 года, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале. 

Проект предусматривает прокладку 16 километров трубопроводов и установку двух насосных станций. Эти меры направлены на улучшение инженерной инфраструктуры и подготовку к активному развитию южных территорий города.

Градоначальник подчеркнул, что параллельно завершаются работы по созданию сетей водоснабжения в тех же районах. По информации Нижегородского водоканала, готовность объектов составляет 99%.

Протяжённость нового магистрального водопровода достигает девяти километров. В настоящее время завершены гидравлические испытания, впереди — промывка и дезинфекция системы. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь.

По словам мэра, реализация этих проектов позволит снизить нагрузку на действующую инфраструктуру и обеспечить стабильное водоснабжение новых жилых кварталов. В частности, речь идет о развивающихся микрорайонах в Богородском, Кстовском и Арзамасском направлениях.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути свяжут Щербинки и Новинки в Нижнем Новгороде. Кроме того, в Новинках запланировано строительство многоэтажных домов.

