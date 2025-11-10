Движение на улице Добролюбова ограничат из-за реконструкции трамвайных путей Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде частично ограничат движение на улице Добролюбова в связи с началом реконструкции трамвайных путей. Ограничения будут действовать предположительно до 1 декабря 2025 года.

Как сообщили городские службы, движение транспорта на участке от улицы Сергиевской до Зеленского съезда теперь возможно только в направлении улицы Ильинской. Также разрешен левый поворот с Сергиевской на Добролюбова.

Для объезда водителям предлагается использовать соседние улицы. Специалисты призывают автомобилистов соблюдать осторожность и внимательно следовать временным дорожным указателям.

