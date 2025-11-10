Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Движение на улице Добролюбова ограничат из-за реконструкции трамвайных путей

10 ноября 2025 20:00 Общество
Движение на улице Добролюбова ограничат из-за реконструкции трамвайных путей

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде частично ограничат движение на улице Добролюбова в связи с началом реконструкции трамвайных путей. Ограничения будут действовать предположительно до 1 декабря 2025 года.

Как сообщили городские службы, движение транспорта на участке от улицы Сергиевской до Зеленского съезда теперь возможно только в направлении улицы Ильинской. Также разрешен левый поворот с Сергиевской на Добролюбова.

Для объезда водителям предлагается использовать соседние улицы. Специалисты призывают автомобилистов соблюдать осторожность и внимательно следовать временным дорожным указателям.

Ранее стало известно, на каких улицах Нижнего Новгорода меняют трамвайные пути, также мы публиковали список участков, где будет вестись ремонт в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

