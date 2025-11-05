Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Движение на Алексеевской улице будет ограничено до середины декабря

05 ноября 2025 19:00 Общество
Движение на Алексеевской улице будет ограничено до середины декабря

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на перекрестке улиц Алексеевской и Октябрьской в Нижнем Новгороде будет ограничено ориентировочно до середины декабря. Ограничения связаны с проведением ремонта инженерных коммуникаций, подчеркнули в городской администрации. 

Объезд закрытого участка организован по улицам Грузинской, Ошарской и Пискунова.

Водителям настоятельно рекомендуют убрать автомобили из зоны проведения работ. Машины, оставленные в пределах ограниченного участка, будут эвакуированы. Получить информацию о перемещённом транспорте можно по телефону справочной службы 417-17-07.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде временно ввели ограничение движения на улице Большой Печерской.

Также выяснилось, что объезд на улице Родионова хотят открыть во второй половине ноября. 

