Движение на Алексеевской улице будет ограничено до середины декабря

Движение транспорта на перекрестке улиц Алексеевской и Октябрьской в Нижнем Новгороде будет ограничено ориентировочно до середины декабря. Ограничения связаны с проведением ремонта инженерных коммуникаций, подчеркнули в городской администрации.
Объезд закрытого участка организован по улицам Грузинской, Ошарской и Пискунова.
Водителям настоятельно рекомендуют убрать автомобили из зоны проведения работ. Машины, оставленные в пределах ограниченного участка, будут эвакуированы. Получить информацию о перемещённом транспорте можно по телефону справочной службы 417-17-07.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде временно ввели ограничение движения на улице Большой Печерской.
Также выяснилось, что объезд на улице Родионова хотят открыть во второй половине ноября.
