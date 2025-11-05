Движение на Алексеевской улице будет ограничено до середины декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на перекрестке улиц Алексеевской и Октябрьской в Нижнем Новгороде будет ограничено ориентировочно до середины декабря. Ограничения связаны с проведением ремонта инженерных коммуникаций, подчеркнули в городской администрации.

Объезд закрытого участка организован по улицам Грузинской, Ошарской и Пискунова.

Водителям настоятельно рекомендуют убрать автомобили из зоны проведения работ. Машины, оставленные в пределах ограниченного участка, будут эвакуированы. Получить информацию о перемещённом транспорте можно по телефону справочной службы 417-17-07.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде временно ввели ограничение движения на улице Большой Печерской.

Также выяснилось, что объезд на улице Родионова хотят открыть во второй половине ноября.