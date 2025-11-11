Боле 200 мигрантов выдворили из Нижегородской области после рейдов

Фото:
В Нижегородской области завершился второй этап оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025", в ходе которой правоохранители проверяли, как иностранцы соблюдают миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
За девять дней полицейские и другие службы зафиксировали 965 нарушений. В отношении 629 человек составлено 888 административных протоколов.
Наиболее распространёнными нарушениями стали несоблюдение правил въезда и пребывания на территории России, нелегальное трудоустройство, а также другие нарушения иммиграционных норм.
Кроме того, 77 административных протоколов были оформлены в отношении 32 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за незаконное привлечение к работе иностранных граждан и лиц без гражданства.
Миграционная служба аннулировала 411 документов, дающих право на пребывание в России. Среди них — 395 патентов, 14 видов на жительство и 2 разрешения на временное проживание.
По результатам проверок суды региона приняли 203 решения о выдворении нарушителей за пределы страны. В 162 случаях применена мера принудительного выдворения с последующим помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.
Также 211 иностранным гражданам запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
Полиция зарегистрировала 101 материал по уголовным статьям, связанным с организацией незаконной миграции и подделкой документов. Возбуждено 62 уголовных дела.
Дополнительно сотрудники ГИБДД выявили 12 административных правонарушений, совершённых водителями-иностранцами.
Ранее сообщалось, что дополнительные ограничения для мигрантов могут ввести в Нижегородской области.
