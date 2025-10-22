14 мигрантов-нелегалов обнаружили в ходе рейда в Дзержинске — видео

Фото:
В Дзержинске Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов провели миграционный рейд, в ходе которого были выявлены иностранные граждане, нарушившие российское законодательство. Мероприятие прошло в рамках профилактической операции "Нелегал-2025", сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Полицейские посетили жилой дом на улице Лермонтова, где обнаружили 14 мигрантов. Все они находились на территории России без законных оснований и официального трудоустройства, однако выполняли обязанности подсобных рабочих.
Кроме того, у восьми человек отсутствовали документы, подтверждающие прохождение обязательного медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования, что также является нарушением миграционного законодательства.
По итогам проверки было составлено 36 административных протоколов. Из них 14 касаются незаконной трудовой деятельности, ещё 14 — нарушения правил въезда и пребывания в России, а оставшиеся восемь — несоблюдения иммиграционных требований.
На данный момент полицейские устанавливают лиц, причастных к привлечению мигрантов к нелегальной работе. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье УК РФ, связанной с незаконным пересечением государственной границы.
Ранее сообщалось, что новые ограничения для мигрантов могут ввести в Нижегородской области.
