Происшествия

Облаву на нелегалов устроили в Нижнем Новгороде — видео

24 октября 2025 18:10 Происшествия
Облаву на нелегалов устроили в Нижнем Новгороде — видео

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошел совместный рейд силовых структур, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в региональном СУ СК. 

В операции приняли участие следователи Следственного комитета России по Нижегородской области, сотрудники региональных управлений МВД, ФСБ и Росгвардии.

Поводом для рейда стало расследование уголовного дела по статье 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Следственные действия проводятся в рамках выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Проверки прошли на строительных объектах города. В результате были проверены документы более 38 иностранных граждан. Часть из них передана в военный комиссариат Нижегородской области для постановки на воинский учет. Остальных доставили в отделение полиции.

Выяснилось, что некоторые мигранты находились в России нелегально. В отношении них составлены административные протоколы, рассматривается вопрос о выдворении за пределы страны.

Ранее сообщалось, что полсотни мигрантов выдворят из страны после рейда в Нижнем Новгороде. 

