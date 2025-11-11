Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Сильная магнитная буря накроет Нижегородскую область вечером 11 ноября

Вечером 11 ноября в Нижегородской области начнется геомагнитное возмущение, вызванное приближением к Земле облаков солнечной плазмы. По прогнозам ученых, пик магнитной активности придется на ночь или утро 12 ноября.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, ожидаются бури уровня G3-G4 по пятибалльной шкале. Такой уровень считается сильным и очень сильным. Это будет уже третья магнитная буря категории G4 в 2025 году. Ранее подобные явления фиксировались 1 января и 1 июня.

Первое облако солнечной плазмы может достичь Земли уже сегодня, примерно с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Оно способно спровоцировать бури уровней G1-G2 и вызвать интенсивные полярные сияния в восточном полушарии.

По расчетам специалистов, между двумя ударами солнечной плазмы пройдет несколько часов. Второе облако, более мощное, достигнет планеты ночью или ранним утром 12 ноября. Ученые уточнили, что оба выброса плазмы произошли в результате мощных солнечных вспышек, зафиксированных 9 и 10 ноября.

Медики советуют метеозависимым людям внимательно следить за самочувствием, особенно в периоды геомагнитной нестабильности. В такие дни рекомендуется избегать переутомления и эмоциональных перегрузок, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на здоровье.

Ранее нижегородцам рассказали, может ли полярное сияние влиять на самочувствие людей.

