Нижегородцы взяли кредитов на 309,8 млрд рублей с начала года

11 ноября 2025 14:36 Экономика
Жители Нижегородской области продолжают активнее копить, чем занимать. По итогам девяти месяцев 2025 года объем вкладов в банках региона (без учета счетов эскроу) вырос на 10,9% с начала года и достиг почти 1,2 трлн рублей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года прирост составил 19,7%.

Как сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России, почти вся сумма накоплений приходится на рублевые вклады — 97,1% или чуть более 1,1 трлн рублей.

На фоне этого темпы розничного кредитования заметно снизились. С января по сентябрь 2025 года банки выдали жителям региона 309,8 млрд рублей, что на 25,3% меньше, чем за тот же период 2024 года. Из них 266,8 млрд рублей пришлись на потребительские кредиты, еще 43 млрд рублей — на ипотеку.

Общий объем кредитных обязательств нижегородцев на 1 октября составил 608,7 млрд рублей. Это на 0,5% больше, чем в начале года, но на 4,2% меньше, чем год назад. Основную часть задолженности составляют ипотечные кредиты — 311,9 млрд рублей. На потребительские займы приходится 296,8 млрд рублей.

Эксперты объясняют такую динамику влиянием высокой ключевой ставки, установленной Банком России. Она делает кредиты менее доступными из-за роста процентных ставок, но одновременно делает более выгодными условия по вкладам.

Ранее сообщалось, что нижегородцы в среднем тратят на ежемесячные выплаты по ипотеке 56,9% своего дохода.

