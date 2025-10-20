Почти 22 тысячи нижегородцев установили самозапрет на кредиты в сентябре Экономика

Жители Нижегородской области в сентябре 2025 года оформили 21,9 тысячи самозапретов на получение кредитов. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Из общего числа заявлений 18 тысяч были поданы через интернет-портал "Госуслуги", а ещё 3,9 тысячи — лично в многофункциональных центрах. Таким образом, регион занял 11-е место среди субъектов России по числу установленных ограничений и четвертое в ПФО. Лидерами в округе стали Башкортостан (32 тысячи), Татарстан (27,9 тысячи) и Самарская область (22,1 тысячи). Всего же за сентябрь в ПФО было оформлено свыше 200 тысяч самозапретов.

В целом по России в сентябре 2025 года к механизму самозащиты от нежелательных кредитов прибегли 1,01 млн человек. Из них 81,1% воспользовались онлайн-сервисами, а 18,9% — лично обратились в МФЦ.

Напомним, услуга самозапрета через портал "Госуслуги" стала доступна нижегородцам ещё в марте, а с августа стало возможным установить ее при обращении в отделение МФЦ региона.