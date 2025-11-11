Нижегородцы снова лишились интернета 11 ноября Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода массово столкнулись с отсутствием мобильного интернета. Сбои начались утром 11 ноября и продолжаются до сих пор.

Читатели НИА "Нижний Новгород" сообщают о проблемах с доступом к сети в самых разных районах города. Интернет резко пропал в центре: в районе площадей Лядова и Свободы, на улице Ванеева, Родионова, Большой Покровской, вблизи Нижегородской ярмарки и Стрелки. А также на проспекте Гагарина, в Щербинках, Верхних Печерах и так далее.

Проблемы затронули всех основных операторов мобильной связи.

Сбои наблюдаются не только в черте города. Пользователи из других населённых пунктов Нижегородской области также жалуются на полное отсутствие мобильного интернета. Кроме того, аналогичные перебои зафиксированы в ряде других регионов России.

Нарушения затронули даже доступ к приложениям из так называемого "белого списка", которые, как правило, функционируют даже при ограничениях.

Причины массового отключения интернета пока неизвестны.

Напомним, на случай подобных перебоев в регионе была создана карта точек с бесплатным Wi-Fi. На ней указаны места, где можно подключиться к интернету без оплаты. Карта доступна для использования даже без подключения к сети.