Общество

Нижегородцы снова лишились интернета 11 ноября

11 ноября 2025 17:20 Общество
Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода массово столкнулись с отсутствием мобильного интернета. Сбои начались утром 11 ноября и продолжаются до сих пор.

Читатели НИА "Нижний Новгород" сообщают о проблемах с доступом к сети в самых разных районах города. Интернет резко пропал в центре: в районе площадей Лядова и Свободы, на улице Ванеева, Родионова, Большой Покровской, вблизи Нижегородской ярмарки и Стрелки. А также на проспекте Гагарина, в Щербинках, Верхних Печерах и так далее.

Проблемы затронули всех основных операторов мобильной связи.

Сбои наблюдаются не только в черте города. Пользователи из других населённых пунктов Нижегородской области также жалуются на полное отсутствие мобильного интернета. Кроме того, аналогичные перебои зафиксированы в ряде других регионов России.

Нарушения затронули даже доступ к приложениям из так называемого "белого списка", которые, как правило, функционируют даже при ограничениях.

Причины массового отключения интернета пока неизвестны.

Напомним, на случай подобных перебоев в регионе была создана карта точек с бесплатным Wi-Fi. На ней указаны места, где можно подключиться к интернету без оплаты. Карта доступна для использования даже без подключения к сети. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Жалобы Интернет
