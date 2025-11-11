Прожиточный минимум нижегородцев вырастет до 17,8 тысячи рублей в 2026 году Экономика

Правительство Нижегородской области утвердило новые размеры прожиточного минимума на 2026 год. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Глеб Никитин.

С 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения составит 17 803 рубля. Это на 1 134 рубля больше по сравнению с действующим уровнем — 16 669 рублей.

Для трудоспособного населения показатель вырастет до 19 405 рублей (против нынешних 18 169 рублей). Увеличение составит 1 236 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров поднимется с 14 335 до 15 311 рублей, а для детей — с 16 169 до 17 269 рублей.

Установленные значения будут действовать в течение всего 2026 года — с 1 января по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля.