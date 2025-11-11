Прожиточный минимум нижегородцев вырастет до 17,8 тысячи рублей в 2026 году

Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Последние новости рубрики Экономика
11 ноября 2025 18:45Прожиточный минимум нижегородцев вырастет до 17,8 тысячи рублей в 2026 году
11 ноября 2025 16:03На 5% увеличится выработка у нижегородского производителя автодеталей
11 ноября 2025 15:29Депутаты гордумы просят увеличить фонды ради новогодних мероприятий для детей
11 ноября 2025 14:36Нижегородцы взяли кредитов на 309,8 млрд рублей с начала года
11 ноября 2025 14:08Еще 163 млн рублей выделят на строительство тоннеля в Почаинском овраге
11 ноября 2025 13:45Депутаты городской думы посетят станцию аэрации в Нижнем Новгороде 18 ноября
10 ноября 2025 19:04Первая в Нижегородской области территориальная сетевая организация присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда"
10 ноября 2025 17:50Аналитик Муртазин рассказал, что будет с ценами на технику в 2026 году
10 ноября 2025 17:13Участок с домом изымают для КРТ на Автозаводе
10 ноября 2025 14:45Нижегородскому бизнесу предложили оценить проект правил размещения рекламы
Экономика

Правительство Нижегородской области утвердило новые размеры прожиточного минимума на 2026 год. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Глеб Никитин.

С 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения составит 17 803 рубля. Это на 1 134 рубля больше по сравнению с действующим уровнем — 16 669 рублей.

Для трудоспособного населения показатель вырастет до 19 405 рублей (против нынешних 18 169 рублей). Увеличение составит 1 236 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров поднимется с 14 335 до 15 311 рублей, а для детей — с 16 169 до 17 269 рублей.

Установленные значения будут действовать в течение всего 2026 года — с 1 января по 31 декабря. 

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля.

Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
