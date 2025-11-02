Восемь молодых врачей пополнили штат НОКБ имени Семашко

Фото:
В Нижегородской областной больнице имени Семашко приступили к работе восемь молодых специалистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
В их числе — терапевты, онколог, анестезиолог-реаниматолог, урологи, эндокринолог и невролог. Новички будут трудиться под руководством опытных врачей-наставников. Такой подход помогает быстрее освоиться в условиях крупного стационара и получить практические навыки.
"Сегодня было торжественное посвящение во врачи, медики принесли присягу областной больницы. Этой традиции уже три года", - отметил Никонов.
Ранее выяснилось, что Северный межрайонный медицинский центр объединит четыре ЦРБ в Нижегородской области.
Напомним также, что психиатрическая служба экстренного реагирования в Дзержинске продолжает работу в штатном режиме.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+