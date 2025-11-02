Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Восемь молодых врачей пополнили штат НОКБ имени Семашко

02 ноября 2025 08:00
Восемь молодых врачей пополнили штат НОКБ имени Семашко

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В Нижегородской областной больнице имени Семашко приступили к работе восемь молодых специалистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

В их числе — терапевты, онколог, анестезиолог-реаниматолог, урологи, эндокринолог и невролог. Новички будут трудиться под руководством опытных врачей-наставников. Такой подход помогает быстрее освоиться в условиях крупного стационара и получить практические навыки.

"Сегодня было торжественное посвящение во врачи, медики принесли присягу областной больницы. Этой традиции уже три года", - отметил Никонов.

Ранее выяснилось, что Северный межрайонный медицинский центр объединит четыре ЦРБ в Нижегородской области. 

Напомним также, что психиатрическая служба экстренного реагирования в Дзержинске продолжает работу в штатном режиме. 

Теги:
Врачи Здравоохранение кадры
