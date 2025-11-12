Новогоднюю елку начали устанавливать в центре Сормова

Фото:
Нижний Новгород продолжает готовиться к Новому году. Установка новогодней ёлки началась 12 ноября в центре Сормова.
Как рассказали НИА "Нижний Новгород" рабочие, процесс установки конструкции займет примерно два дня.
Новогодний символ будет радовать нижегородцев у ТЦ "Сормовские зори".
Напомним, что поезд Деда Мороза (0+) прибудет в регион 27 декабря: праздничный состав сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске.
Ранее сообщалось, что новогоднюю елку в конце октября установили около торгового центра в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+