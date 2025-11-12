Новогоднюю елку начали устанавливать в центре Сормова Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород продолжает готовиться к Новому году. Установка новогодней ёлки началась 12 ноября в центре Сормова.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" рабочие, процесс установки конструкции займет примерно два дня.

Новогодний символ будет радовать нижегородцев у ТЦ "Сормовские зори".

Напомним, что поезд Деда Мороза (0+) прибудет в регион 27 декабря: праздничный состав сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

Ранее сообщалось, что новогоднюю елку в конце октября установили около торгового центра в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.