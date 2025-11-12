Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 11:12Новогоднюю елку начали устанавливать в центре Сормова
12 ноября 2025 10:58Белки Финлайсона и черные лебеди поселились в нижегородском зоопарке
12 ноября 2025 10:25Евгений Люлин: "В военное время Горький приютил тысячи детей, став для них второй родиной"
12 ноября 2025 09:57Новый ЖК построят на месте Карповского рынка в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 09:42Вонючий туман накрыл утром Нижний Новгород
12 ноября 2025 09:23Трехлетнее наставничество ждет молодых нижегородских врачей с 2026 года
12 ноября 2025 08:00Проект застройки на 400 домов утвердили в Богородском округе
12 ноября 2025 07:00Звонки заменили песнями о семье и Родине в нижегородских школах в ноябре
11 ноября 2025 20:00Нарушения выявили на нижегородских фермах при помощи дронов
11 ноября 2025 19:46Проект межевания территории подготовят для Западного обхода Выксы
Общество

Новогоднюю елку начали устанавливать в центре Сормова

12 ноября 2025 11:12 Общество
Новогоднюю елку начали устанавливать в центре Сормова

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород продолжает готовиться к Новому году. Установка новогодней ёлки началась 12 ноября в центре Сормова.  

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" рабочие, процесс установки конструкции займет примерно два дня.

Новогодний символ будет радовать нижегородцев у ТЦ "Сормовские зори".

Напомним, что поезд Деда Мороза (0+) прибудет в регион 27 декабря: праздничный состав сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

Ранее сообщалось, что новогоднюю елку в конце октября установили около торгового центра в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Сормовский район
Поделиться:
Новости по теме
03 ноября 2025 12:44Эколог Баташев рассказал, может ли навредить здоровью искусственная елка
24 октября 2025 07:00Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей
09 октября 2025 12:2738 млн рублей направят на новогоднюю иллюминацию в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных