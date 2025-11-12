Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 ноября 2025 13:30Реку Черную планируют очистить от нефтепродуктов до конца недели
12 ноября 2025 11:35Две аварии с фурами произошли утром на М-7 в Нижегородской области
12 ноября 2025 10:34Росприроднадзор проверяет разлив нефтепродуктов в Кстовском районе
12 ноября 2025 10:15Полиция задержала нижегородца со спрятанными в носках наркотиками
11 ноября 2025 19:36Наркотики под видом шоколадных шариков хотели доставить в нижегородскую колонию
11 ноября 2025 18:23Водитель нижегородской компании умер перед началом смены
11 ноября 2025 18:01Водитель иномарки погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области
11 ноября 2025 17:42Нижегородца оштрафовали за взлом "Госуслуг" и передачу чужих данных
11 ноября 2025 12:30Более 200 мигрантов выдворили из Нижегородской области после рейдов
11 ноября 2025 11:53Двое успели спастись ночью из горящего дома в переулке Парниковом
Происшествия

Реку Черную планируют очистить от нефтепродуктов до конца недели

12 ноября 2025 13:30 Происшествия
Реку Черную под Черемисском планируют очистить от нефтепродуктов до конца недели

Фото: телеграм-канал минэкологии Нижегородской области

В Кстовском районе продолжаются работы по ликвидации последствий загрязнения акватории реки Черной нефтепродуктами. Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, завершить очистку акватории планируется до конца текущей недели.

По данным ведомства, первое обследование территории провели 6 ноября после поступивших обращений от местных жителей. В ходе осмотра вместе с лабораторией ГБУ НО "Экология региона" было зафиксировано загрязнение водоема, в том числе, около поселка Черемисского. Выяснилось, что источником загрязнения стал разлив нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги. По естественным уклонам вещества попали в реку, а затем и в пруд.

С 6 по 7 ноября были отобраны пробы воды и почвы для лабораторных исследований. Параллельно администрация Кстовского района провела первоочередные работы — на месте была сооружена земляная насыпь, чтобы остановить распространение загрязнения.

11 ноября прошло выездное совещание с участием представителей минэкологии, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и ОАО "РЖД". Специалисты взяли дополнительные пробы для оценки ущерба окружающей среде, а в районе ввели режим повышенной готовности.

В ведомстве добавили, что сегодня, 12 ноября, ОАО "РЖД" приступает к очистке загрязненной территории в полосе отвода железной дороги.
Минэкологии подчёркивает, что ситуация находится на особом контроле. 

Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора начали проверку по факту разлива нефтепродуктов в Кстовском районе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нефтепродукты Экология
Поделиться:
Новости по теме
04 сентября 2025 17:04Разлив битума произошёл после аварии на трассе в Нижегородской области
02 сентября 2025 11:43Нижегородским предприятиям выставили многомиллионные штрафы за стоки
22 августа 2025 16:15"Ситиматик – НН" оштрафовали за экологические нарушения на полигоне в Городце
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных