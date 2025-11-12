Реку Черную планируют очистить от нефтепродуктов до конца недели

Фото:
В Кстовском районе продолжаются работы по ликвидации последствий загрязнения акватории реки Черной нефтепродуктами. Как сообщает министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, завершить очистку акватории планируется до конца текущей недели.
По данным ведомства, первое обследование территории провели 6 ноября после поступивших обращений от местных жителей. В ходе осмотра вместе с лабораторией ГБУ НО "Экология региона" было зафиксировано загрязнение водоема, в том числе, около поселка Черемисского. Выяснилось, что источником загрязнения стал разлив нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги. По естественным уклонам вещества попали в реку, а затем и в пруд.
С 6 по 7 ноября были отобраны пробы воды и почвы для лабораторных исследований. Параллельно администрация Кстовского района провела первоочередные работы — на месте была сооружена земляная насыпь, чтобы остановить распространение загрязнения.
11 ноября прошло выездное совещание с участием представителей минэкологии, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и ОАО "РЖД". Специалисты взяли дополнительные пробы для оценки ущерба окружающей среде, а в районе ввели режим повышенной готовности.
В ведомстве добавили, что сегодня, 12 ноября, ОАО "РЖД" приступает к очистке загрязненной территории в полосе отвода железной дороги.
Минэкологии подчёркивает, что ситуация находится на особом контроле.
Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора начали проверку по факту разлива нефтепродуктов в Кстовском районе.
