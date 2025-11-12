Росприроднадзор проверяет разлив нефтепродуктов в Кстовском районе Происшествия

Фото: управление Росприроднадзора

В Кстовском районе специалисты Росприроднадзора начали проверку по факту разлива нефтепродуктов. Об это сообщили в межрегиональном управлении ведомства по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Нарушение экологических требований зафиксировано в районе поселка Березовый Клин. По предварительной информации, утечка нефтесодержащей эмульсии произошла между железнодорожным полотном и тяговой подстанцией, принадлежащей ОАО "РЖД".

На месте происшествия работают инспекторы под личным контролем руководителя управления Марка Чиненкова. Вместе со специалистами Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры они проводят осмотр территории, устанавливают обстоятельства и возможные причины загрязнения.

Также при участии лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" осуществляется отбор проб. Полученные данные позволят рассчитать размер нанесенного ущерба окружающей среде.

Ситуация находится на постоянном контроле надзорных органов.

Добавим, что в социальных сетях жители района пишут, что нефтепродукты могли попасть в реку Черная.

Ранее сообщалось, что в сентябре на трассе Р-158 в Починковском районе после ДТП произошел разлив битума.