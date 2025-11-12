Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Происшествия

Росприроднадзор проверяет разлив нефтепродуктов в Кстовском районе

12 ноября 2025 10:34 Происшествия
Разлив нефтепродуктов зафиксировали в Кстовском районе

Фото: управление Росприроднадзора

В Кстовском районе специалисты Росприроднадзора начали проверку по факту разлива нефтепродуктов. Об это сообщили в межрегиональном управлении ведомства по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Нарушение экологических требований зафиксировано в районе поселка Березовый Клин. По предварительной информации, утечка нефтесодержащей эмульсии произошла между железнодорожным полотном и тяговой подстанцией, принадлежащей ОАО "РЖД".

На месте происшествия работают инспекторы под личным контролем руководителя управления Марка Чиненкова. Вместе со специалистами Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры они проводят осмотр территории, устанавливают обстоятельства и возможные причины загрязнения. 

Также при участии лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" осуществляется отбор проб. Полученные данные позволят рассчитать размер нанесенного ущерба окружающей среде. 

Ситуация находится на постоянном контроле надзорных органов.

Добавим, что в социальных сетях жители района пишут, что нефтепродукты могли попасть в реку Черная. 

Ранее сообщалось, что в сентябре на трассе Р-158 в Починковском районе после ДТП произошел разлив битума

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных