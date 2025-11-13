Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Спорт

"Торпедо-Горький" вырвал победу у "Южного Урала" в концовке матча

13 ноября 2025 09:00
Торпедо-Горький вырвал победу у Южного Урала в концовке матча

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккейный клуб "Торпедо-Горький" начал домашнюю серию в ВХЛ с победы над "Южным Уралом". Встреча завершилась со счётом 2:1. Победный гол был забит за 20 секунд до финальной сирены.

В первом периоде команды действовали сдержанно, без большого количества опасных моментов. Однако на 14-й минуте нижегородцы открыли счёт. Играя в меньшинстве после удаления Ильи Бочкова, Руслан Газизов перехватил шайбу в чужой зоне и точно бросил в ближний угол — 1:0. Во втором игровом отрезке счёт не изменился.

На 59-й минуте "Южный Урал" сумел сравнять. Решающим стал эпизод за 20 секунд до конца основного времени. Николай Майоров отправил шайбу в ворота гостей, установив окончательный счёт — 2:1.

Следующий матч (6+) "Торпедо-Горький" проведёт 14 ноября дома против "Магнитки".

В этот же день "Торпедо" совершило камбэк с 0:2 и обыграло "Сочи".

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных