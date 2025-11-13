Баскетболисты "Пари НН" обыграли "Автодор" во втором овертайме

Фото:
Матч между "Автодором" и "Пари НН" завершился победой нижегородцев — 106:103. Для определения победителя командам понадобилось два овертайма.
Основное время закончилось вничью — 81:81. Команды шли плотно: по четвертям — 14:21, 24:19, 19:18, 24:23. Первый овертайм тоже не выявил сильнейшего — 94:94. Только во втором дополнительном отрезке "Пари НН" дожал соперника — 25:22.
Главным героем встречи стал защитник гостей Айзея Вашингтон. Он стал первым игроком в истории клуба, оформившим трипл-дабл. Это 11-й трипл-дабл в истории Единой лиги ВТБ.
Следующий матч нижегородцы проведут против "Зенита" в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что нижегородцы прервали серию поражений победой над МБА-МАИ.
