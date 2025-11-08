"Пари НН" и "Рубин" закончили матч безголевой ничьей Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футболисты "Пари Нижний Новгород" не сумели добиться победы в домашнем матче против казанского "Рубина". Встреча завершилась с нулевым счетом.

Нижегородцы могли открыть счет уже на третьей минуте, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. В дальнейшем обе команды создали несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось.

Для "Пари НН" это вторая ничья в текущем сезоне. После 15 туров команда набрала всего 8 очков и продолжает занимать последнее в турнирной таблице РПЛ.

"Парижане" провели игру в эксклюзивной форме с элементами хохломской росписи.

Следующий матч (6+) нижегородцы сыграют на своем поле 23 ноября против "Зенита".

Ранее спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал, почему клуб не рассматривает вариант трансфера Артема Дзюбы.