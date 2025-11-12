"Торпедо" обыграло "Сочи" в третий раз после камбэка Спорт

Нижегородское "Торпедо" одержало волевую победу над ХК "Сочи" в домашнем матче, завершившемся со счётом 5:3.

Гости открыли счёт на 11-й минуте встречи, а спустя 1,5 минуты удвоили преимущество. Агрессивные действия и быстрые атаки хозяев не принесли результата. Первый период остался за "Сочи" — 0:2.

Второй период остался безголевым, но нижегородцы стали создавать гораздо больше моментов. За несколько минут до перерыва игрок "Сочи" получил пятиминутное удаление, и большая часть этого большинства перешла на третий период.

Перед началом заключительной двадцатиминутки гости заменили вратаря: Илью Самсонова, уверенно действовавшего в первых двух периодах, сменил Максим Третьяк. Подопечные Алексея Исакова воспользовались этим решением южан. На старте третьего периода за полторы минуты Максим Летунов сократил отставание. Через минуту Шэйн Принс сравнял счёт. Ещё через 90 секунд Владислав Фирстов вывел команду вперёд. Затем Богдан Конюшков укрепил преимущество — 4:2. Итого: 4 гола за 4 минуты.

На 53-й минуте сочинцы сократили отставание до одной шайбы. Однако за 4,5 минуты до финальной сирены капитан "Торпедо" Алексей Кручинин забросил пятую шайбу и установил окончательный счёт — 5:3.

Для Кручинина эта игра стала 600-й в КХЛ. Он отметился голом и двумя результативными передачами. Три ассиста также на счету Егора Соколова.

"Торпедо" одерживает седьмую победу подряд, это лучший отрезок команды в текущем сезоне. С 38 очками нижегородцы продолжают делить первую строчку турнирной таблицы Западной конференции с "Локомотивом".

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 16 ноября против "Авангарда".

Кстати, волжане провели сегодняшний матч в эксклюзивной форме "Вместе за Нижний" с элементами хохломской росписи.

