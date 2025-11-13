Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
13 ноября 2025 13:45Асафов объяснил, почему служение — ключ к стратегическому развитию страны
12 ноября 2025 17:58Евгений Люлин: "Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий"
12 ноября 2025 15:59На заседании комиссии Госсовета обсудили кадровое обеспечение проектов техлидерства
12 ноября 2025 15:36Евгений Люлин: Талантливую молодежь важно включать в политику вне зависимости от партий
12 ноября 2025 12:21Гордума утвердила новый Устав Нижнего Новгорода
12 ноября 2025 11:56Губернатор изменил порядок выдвижения глав МСУ в Нижегородской области
12 ноября 2025 09:00Никитин отметил успехи Нижегородской области в модернизации госуправления
11 ноября 2025 18:51Будущее госслужбы обсудили на открытии форума "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде
11 ноября 2025 15:59Глеб Никитин укрепил позиции в медиарейтинге губернаторов в октябре
10 ноября 2025 12:45Глеб Никитин включен в шорт-лист награды "Знание.Премия"
Политика

Асафов объяснил, почему служение — ключ к стратегическому развитию страны

13 ноября 2025 13:45 Политика
Асафов объяснил, почему служение — ключ к стратегическому развитию страны

Фото: Максим Герасимов

Лекции проекта "Знание.Государство" Российского общества "Знание" вошли в образовательную программу четвёртого Всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" (12+). Форум реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Одним из ключевых спикеров стал представитель Российского общества "Знание" Александр Асафов — первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

В своём выступлении он сосредоточился на значении государственной службы как формы служения обществу и стране. По его словам, подлинная мотивация госслужащего должна основываться не на личной выгоде, а на стремлении приносить пользу:

"Без ожидания какого-то особого вознаграждения. Получение результата в интересах семьи, общества, муниципалитета, региона, всей страны. Вот это и есть служение", — отметил Асафов.

Он подчеркнул, что этот подход применим не только к государственным служащим, но и к представителям других профессий — врачам, педагогам, деятелям культуры.

Асафов также затронул тему уникального пути России, который, по его мнению, снимает вопрос о её культурной принадлежности:

"Гармоничное сосуществование создало уникальную ситуацию, которую мы называем государством-цивилизацией", — заявил он.

Спикер напомнил, что многовековая история России, наполненная как трагедиями, так и подвигами, объединила народы страны в прочное единство. Это позволяет с уверенностью говорить о национальной идентичности: "Мы есть мы".

Особое внимание в лекции было уделено двум ключевым задачам государства — сохранению и развитию. По словам эксперта, без сохранения государство не может существовать, а без развития — не способно обеспечить устойчивость и безопасность.

Асафов отдельно остановился на понятии подвига, назвав его высшей формой служения:

"Подвиг — это в том числе бросить вызов смерти. А ради чего? Ради других. Подвиг же может быть и трудовой. Уж точно не для своих каких-то эгоистических интересов. А для других", — подчеркнул он.

Он связал традиционные духовно-нравственные ориентиры с конкретными действиями. Согласно опросам, россияне считают главными ценностями семью, Родину и детей. Эти принципы, по мнению лектора, служат основой для солидарного действия и особенно важны для тех, кто работает на благо государства.

В завершение выступления Александр Асафов дал два практических совета будущим управленцам. Первый — ежедневно уделять чтению хотя бы один час, поскольку это развивает интеллект, долговременную память и аналитическое мышление. Второй — минимум три часа в неделю заниматься физической активностью, связанной с усилием, чтобы сохранять энергию и выносливость.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин дал высокую оценку модернизации госуправления в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
госслужба Общество "Знание"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных