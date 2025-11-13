Асафов объяснил, почему служение — ключ к стратегическому развитию страны Политика

Фото: Максим Герасимов

Лекции проекта "Знание.Государство" Российского общества "Знание" вошли в образовательную программу четвёртого Всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" (12+). Форум реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Одним из ключевых спикеров стал представитель Российского общества "Знание" Александр Асафов — первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

В своём выступлении он сосредоточился на значении государственной службы как формы служения обществу и стране. По его словам, подлинная мотивация госслужащего должна основываться не на личной выгоде, а на стремлении приносить пользу:

"Без ожидания какого-то особого вознаграждения. Получение результата в интересах семьи, общества, муниципалитета, региона, всей страны. Вот это и есть служение", — отметил Асафов.

Он подчеркнул, что этот подход применим не только к государственным служащим, но и к представителям других профессий — врачам, педагогам, деятелям культуры.

Асафов также затронул тему уникального пути России, который, по его мнению, снимает вопрос о её культурной принадлежности:

"Гармоничное сосуществование создало уникальную ситуацию, которую мы называем государством-цивилизацией", — заявил он.

Спикер напомнил, что многовековая история России, наполненная как трагедиями, так и подвигами, объединила народы страны в прочное единство. Это позволяет с уверенностью говорить о национальной идентичности: "Мы есть мы".

Особое внимание в лекции было уделено двум ключевым задачам государства — сохранению и развитию. По словам эксперта, без сохранения государство не может существовать, а без развития — не способно обеспечить устойчивость и безопасность.

Асафов отдельно остановился на понятии подвига, назвав его высшей формой служения:

"Подвиг — это в том числе бросить вызов смерти. А ради чего? Ради других. Подвиг же может быть и трудовой. Уж точно не для своих каких-то эгоистических интересов. А для других", — подчеркнул он.

Он связал традиционные духовно-нравственные ориентиры с конкретными действиями. Согласно опросам, россияне считают главными ценностями семью, Родину и детей. Эти принципы, по мнению лектора, служат основой для солидарного действия и особенно важны для тех, кто работает на благо государства.

В завершение выступления Александр Асафов дал два практических совета будущим управленцам. Первый — ежедневно уделять чтению хотя бы один час, поскольку это развивает интеллект, долговременную память и аналитическое мышление. Второй — минимум три часа в неделю заниматься физической активностью, связанной с усилием, чтобы сохранять энергию и выносливость.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин дал высокую оценку модернизации госуправления в Нижегородской области.