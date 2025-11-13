Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Реставрацию ДК Ленина в Нижнем Новгороде завершат в 2028 году

13 ноября 2025
НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Срок завершения восстановления здания бывшего Дворца культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде сдвинут на два года. Его планируют отреставрировать к концу 2028 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

К активной фазе работ застройщик собирается приступить во второй половине ноября 2025 года. Тогда начнётся демонтаж аварийных конструкций. Этот этап планируют завершить в первом квартале 2026 года, после чего начнется основное строительство.

Проект реконструкции уже получил одобрение госэкспертизы. Около 20% общей площади в центральной части и со стороны главного фасада отведут под общественные пространства. Основную часть здания займёт жилой фонд. Финансирование проекта осуществляется без привлечения бюджетных средств.

Проектом предусмотрено восстановление здания с сохранением его исторического облика. Архитектурные решения главных фасадов будут воссозданы в прежнем виде. Отдельное внимание уделят мозаичному панно, которое уже аккуратно демонтировали и отправили на временное хранение. После реставрации оно вернётся в холл, на своё историческое место.

Фасады облицуют материалами, максимально приближенными к тем, что использовались при строительстве. Стены, являющиеся предметом охраны, будут покрыты тонкослойной штукатуркой по кирпичной кладке. Архитектурные приёмы, использованные при проектировании здания Ермингельдом Мичуриным, Семёном Новиковым и Алексеем Полтановым, сохранят без изменений.

Несущие конструкции заменят на новые, но с сохранением исторического внешнего вида. На сегодняшний день здание признано аварийным: разрушены значительные участки кладки стен, фундаментов и перекрытий. Микробиологическое обследование показало, что пребывание людей внутри представляет угрозу для здоровья.

Ранее сообщалось, что более 15,4 млн рублей направят на ремонт Дома Гурова в Нижнем Новгороде.

