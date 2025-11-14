Более 320 млн рублей выделяют на защиту нижегородских мостов и дорог Общество

Фото: Максим Герасимов

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области объявило тендеры на обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Информация опубликована на портале государственных закупок.

Общая сумма контрактов превышает 320 миллионов рублей. Подрядчики должны будут обеспечить круглосуточное наблюдение за мостами, путепроводами, развязками и участками дорог, включенными в технические задания. В перечень объектов, в частности, вошли отрезки магистрали М-7, транспортная развязка у деревни Ольгино, мост через реку Алатырь, путепроводы на трассах Муром — Нижний Новгород и Нижний Новгород — Кстово и другие.

Наибольший объем финансирования предусмотрен для Нижнего Новгорода и городского округа Бор: на охрану семи объектов здесь выделяют 107,8 миллиона рублей. Еще 57,4 миллиона направят на защиту четырех объектов в Нижнем Новгороде и Богородском округе.

В Кстовском муниципалитете планируется заключить два отдельных контракта. Первый, стоимостью 57,4 миллиона рублей, охватывает восемь объектов. Второй — на сумму 44,4 миллиона — касается охраны еще трех участков.

Кроме того, почти 13,1 миллиона рублей предусмотрено на защиту моста через реку Алатырь в Починковском округе.

Дополнительно 44,4 миллиона рублей направят на охрану двух объектов транспортной инфраструктуры на территории округа города Бор.

Работы по контрактам рассчитаны на период с 1 января 2026 года по конец 2027 года. Победителей аукционов определят в начале декабря.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области для охраны и обороны важных объектов промышленности, энергетики и другой инфраструктуры на территории региона создан мобилизационный резерв "Барс-НН". Накануне стало известно, что в его ряды вступили главы 15 муниципалитетов региона.