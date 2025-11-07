Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Две полосы старого Борского моста откроют для транспорта в декабре

07 ноября 2025 12:15 Общество
Две полосы старого Борского моста откроют для транспорта в декабре

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Реконструкция старого Борского моста в Нижнем Новгороде продолжается, и уже в декабре на нем планируется запустить движение транспорта по двум полосам. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Сейчас на объекте ведутся ключевые работы, включая нанесение гидроизоляции и укладку нескольких слоев дорожного покрытия. Эти этапы считаются критически важными для повышения уровня готовности моста.

Как уточняют в ГУАД, технический пуск движения по мосту состоится в декабре, как и предполагалось ранее. Однако окончательные работы, включая окраску конструкций и ремонт опор, перенесены на 2026 год.

Напомним, на сегодняшний день ремонтные работы завершены на 54%. Рабочие уже полностью восстановили торцы балок пролетных строений и установили перильное ограждение. На одной из половин моста уложен выравнивающий слой, швы выполнены на 90%, а гидроизоляция нанесена практически полностью.

Продолжается монтаж барьерного ограждения, на данный момент выполнено около 75% от запланированного объема.

Ранее сообщалось, что ремонт нового Борского моста может стартовать в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Борский мост движение Ремонтные работы
