Две полосы старого Борского моста откроют для транспорта в декабре

Реконструкция старого Борского моста в Нижнем Новгороде продолжается, и уже в декабре на нем планируется запустить движение транспорта по двум полосам. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Сейчас на объекте ведутся ключевые работы, включая нанесение гидроизоляции и укладку нескольких слоев дорожного покрытия. Эти этапы считаются критически важными для повышения уровня готовности моста.
Как уточняют в ГУАД, технический пуск движения по мосту состоится в декабре, как и предполагалось ранее. Однако окончательные работы, включая окраску конструкций и ремонт опор, перенесены на 2026 год.
Напомним, на сегодняшний день ремонтные работы завершены на 54%. Рабочие уже полностью восстановили торцы балок пролетных строений и установили перильное ограждение. На одной из половин моста уложен выравнивающий слой, швы выполнены на 90%, а гидроизоляция нанесена практически полностью.
Продолжается монтаж барьерного ограждения, на данный момент выполнено около 75% от запланированного объема.
Ранее сообщалось, что ремонт нового Борского моста может стартовать в 2026 году.
