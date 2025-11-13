Стало известно, кто из глав районов вступил в "БАРС-НН"

Фото:
Пятнадцать руководителей городских и муниципальных округов Нижегородской области стали участниками мобилизационного резерва "БАРС-НН", созданного для охраны и обороны важных объектов промышленности, энергетики и другой инфраструктуры на территории региона.
Все они подписали контракты с Минобороны России и с 12 ноября приступили к военной подготовке на одном из полигонов области.
В региональном военном комиссариате предоставили список резервистов.
В комиссариате напомнили, что служба в резерве проходит исключительно на территории Нижегородской области и не предполагает участие в боевых действиях. Присоединение к "БАРС-НН" — добровольное, контракт заключается через местные военкоматы.
Резервисты получают денежное содержание, экипировку, питание, медицинскую помощь и страхование. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и зарплата. Военная подготовка проводится без отрыва от основной гражданской службы.
Напомним, что к резерву ранее присоединился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
