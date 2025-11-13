Стало известно, кто из глав районов вступил в "БАРС-НН" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Пятнадцать руководителей городских и муниципальных округов Нижегородской области стали участниками мобилизационного резерва "БАРС-НН", созданного для охраны и обороны важных объектов промышленности, энергетики и другой инфраструктуры на территории региона.

Все они подписали контракты с Минобороны России и с 12 ноября приступили к военной подготовке на одном из полигонов области.

В региональном военном комиссариате предоставили список резервистов.

Александр Мудров (Городецкий округ),

Алексей Боровский (Борский округ),

Александр Трусов (Вадский округ),

Иван Мартынов (Вознесенский округ),

Дмитрий Третьяков (Володарский округ),

Александр Савельев (Воротынский округ),

Сергей Кучин (Дивеевский округ),

Евгений Шамин (Княгининский округ),

Антон Быков (Краснобаковский округ),

Иван Уланов (Кстовский район),

Александр Кочмарев (Лысковский округ),

Алексей Кириллов (Павловский округ),

Артем Паятелев (городской округ Кулебаки),

Дмитрий Полуэктов (Семеновский округ),

Антон Пугачев (городской округ Шахунья).

В комиссариате напомнили, что служба в резерве проходит исключительно на территории Нижегородской области и не предполагает участие в боевых действиях. Присоединение к "БАРС-НН" — добровольное, контракт заключается через местные военкоматы.

Резервисты получают денежное содержание, экипировку, питание, медицинскую помощь и страхование. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и зарплата. Военная подготовка проводится без отрыва от основной гражданской службы.

Напомним, что к резерву ранее присоединился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.