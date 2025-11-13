Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2025 16:42Дополнительные поезда назначат из Нижнего Новгорода в новогодние праздники
13 ноября 2025 16:21Более 12 тысяч нижегородских школьников узнали о работе современных видеоплатформ в рамках проекта "Урок цифры"
13 ноября 2025 16:07Новая ИИ-платформа сэкономит время для нижегородских предпринимателей
13 ноября 2025 16:00Стало известно, кто из глав районов вступил в "БАРС-НН"
13 ноября 2025 15:40Два брендированных поезда запустили к 40-летию нижегородского метро
13 ноября 2025 15:02Уголовную ответственность за продажу вейпов могут ввести в Нижегородской области
13 ноября 2025 14:35"Энергия вдохновения": в Нижнем Новгороде стартует творческий конкурс ко Дню энергетика
13 ноября 2025 14:29Андрей Воробьёв рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье
13 ноября 2025 14:12 Т2 запустила технологию VoWiFi в Нижегородской области 
13 ноября 2025 12:54Реставрацию ДК Ленина в Нижнем Новгороде завершат в 2028 году
Общество

Стало известно, кто из глав районов вступил в "БАРС-НН"

13 ноября 2025 16:00 Общество
Озвучены имена глав нижегородских районов, вступивших в БАРС-НН

Фото: Дмитрий Музыка

Пятнадцать руководителей городских и муниципальных округов Нижегородской области стали участниками мобилизационного резерва "БАРС-НН", созданного для охраны и обороны важных объектов промышленности, энергетики и другой инфраструктуры на территории региона.

Все они подписали контракты с Минобороны России и с 12 ноября приступили к военной подготовке на одном из полигонов области.

В региональном военном комиссариате предоставили список резервистов.

  • Александр Мудров (Городецкий округ),  
  • Алексей Боровский (Борский округ),  
  • Александр Трусов (Вадский округ),  
  • Иван Мартынов (Вознесенский округ),  
  • Дмитрий Третьяков (Володарский округ),  
  • Александр Савельев (Воротынский округ),  
  • Сергей Кучин (Дивеевский округ),  
  • Евгений Шамин (Княгининский округ),  
  • Антон Быков (Краснобаковский округ),  
  • Иван Уланов (Кстовский район),  
  • Александр Кочмарев (Лысковский округ),  
  • Алексей Кириллов (Павловский округ),  
  • Артем Паятелев (городской округ Кулебаки),  
  • Дмитрий Полуэктов (Семеновский округ),  
  • Антон Пугачев (городской округ Шахунья).

В комиссариате напомнили, что служба в резерве проходит исключительно на территории Нижегородской области и не предполагает участие в боевых действиях. Присоединение к "БАРС-НН" — добровольное, контракт заключается через местные военкоматы.

Резервисты получают денежное содержание, экипировку, питание, медицинскую помощь и страхование. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и зарплата. Военная подготовка проводится без отрыва от основной гражданской службы.

Напомним, что к резерву ранее присоединился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

