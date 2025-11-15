Нижегородские коммунальщики отремонтировали опасные входные группы после штрафа Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде управляющая компания привела в порядок входные группы многоквартирного дома после предписания и штрафа от Государственной жилищной инспекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Поводом для проверки стали жалобы жителей дома №3 на улице Тимирязева. В ходе инспекции специалисты выявили серьёзные нарушения: разрушенные ступени, аварийные козырьки, а также отслоившуюся краску на стенах и дверях.

По словам начальника нагорного отдела Госжилинспекции Максима Картунова, в июле 2025 года по итогам проверки управляющей компании было выдано предписание. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности, сумма штрафа составила 260 тысяч рублей.

Работы по устранению нарушений завершили в конце октября. Все шесть входных групп были отремонтированы и подготовлены к зимнему периоду.

С начала 2025 года в нагорный отдел инспекции поступило свыше 12 тысяч обращений от жителей по поводу неудовлетворительной работы управляющих компаний и поставщиков ресурсов. По результатам проверок инспекторы вынесли штрафов на общую сумму 21 миллион рублей.

Обратиться в Госжилинспекцию можно через приложение "Госуслуги. Дом", лично с документом, удостоверяющим личность, или по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19.

