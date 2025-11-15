Половина нижегородцев поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю Экономика

Фото: Александр Воложанин

Идею сокращения рабочей недели до четырех дней поддерживают 49% экономически активных жителей Нижнего Новгорода. Такие данные представил сервис SuperJob по итогам опроса, проведённого с 7 по 12 ноября 2025 года.

Против выступили 21% респондентов. Остальные участники опроса либо затруднились с ответом, либо заняли нейтральную позицию.

Женщины оказались более благосклонны к инициативе: 55% опрошенных горожанок высказались в поддержку четырехдневки, тогда как среди мужчин — 44%.

Наибольший интерес к новой модели графика проявила молодежь. В возрастной группе до 35 лет идею поддержали 62% участников. Среди респондентов от 35 до 45 лет доля сторонников составила 44%, а среди тех, кому за 45, — 41%.

Отношение к инициативе также зависит от уровня дохода. Чем выше заработок, тем меньше интерес к сокращённой неделе: среди тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей, идею поддержали 57%, среди получающих более 150 тысяч — 44%.

При этом работодатели не спешат менять формат работы. Переход на четырехдневную неделю рассматривают лишь 3% компаний, ещё 7% считают такую модель недопустимой. Подавляющее большинство — 81% — даже не обсуждают такую возможность.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили изменить рабочий график зимой из-за темноты.