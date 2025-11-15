Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Происшествия

133 антикоррупционных дела направили в суд нижегородские следователи в 2025 году

15 ноября 2025 17:18 Происшествия
Фото: СУ СК по Нижегородской области

Следственное управление СК России по Нижегородской области подвело итоги работы за период с января по октябрь 2025 года. Оперативное совещание прошло под руководством главы ведомства Айрата Ахметшина с участием руководителей территориальных отделов и сотрудников аппарата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В ходе заседания было отмечено, что за 10 месяцев возбуждено более 2400 уголовных дел — примерно каждое второе сообщение о преступлении, поступившее в управление.

Особое внимание уделялось раскрытию преступлений прошлых лет. Совместно с органами внутренних дел удалось установить обстоятельства 63 таких преступлений. По 53 из них материалы уже направлены в суд.

Значительный акцент сделан и на борьбу с коррупцией. В суд передано 133 уголовных дела, в рамках которых расследованы 224 коррупционных преступления. Эти результаты стали возможны благодаря взаимодействию с УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области.

В завершение совещания Айрат Ахметшин обозначил приоритетные задачи для следственных подразделений до конца 2025 года и на первый квартал 2026 года.

Ранее бывший мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов прокомментировал участившиеся случаи коррупции среди нижегородских чиновников.

Коррупция СК
